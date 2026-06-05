Около пяти тысяч выпускников Кировской области сдали ЕГЭ по русскому языку

Результаты станут известны не позднее 22 июня. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области подвели итоги ЕГЭ по русскому языку. Напомним, экзамен прошел 4 июня, который сдавали выпускники 11 классов. Результаты нужны и для аттестата, и для поступления в вузы.

В этом году знания по русскому языку проверили около пяти тысяч выпускников. Экзамен организовали в 64 пунктах по всему региону. За процедурой следили общественные наблюдатели и системы видеонаблюдения. В аудиториях и штабах работали больше 400 камер. Они фиксировали весь процесс - от печати материалов до сканирования и упаковки бланков.

В региональном центре обработки информации сообщили, что в проведении ЕГЭ участвовали 77 общественных наблюдателей. Среди них были представители родительского сообщества. Нарушений во время экзамена не зафиксировали.

Минимальный результат для получения аттестата - 24 балла. Чтобы получить аттестат с отличием, нужно набрать не меньше 70 баллов. Тем, кто собирается поступать в вуз, надо преодолеть порог в 36 баллов.

Результаты объявят не позднее 22 июня.