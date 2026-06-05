В кирово-чепецких лесах нашли мертвым пропавшего мужчину

Мужчина нуждался в медицинской помощи. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил печальную новость. 78-летний Николай Костылев, который ушел в лес 31 мая, найден мертвым. Мужчина не вернулся домой. Его последний раз видели в районе СДТ «Починок-4» в Кирово-Чепецком районе. Известно, что он нуждался в медицинской помощи.

Ориентировку на пропавшего опубликовали вечером 1 июня, а днем 2 июня волонтеры сообщили, что Николай Иванович найден, но погиб. Они выразили соболезнования родным и близким и поблагодарили всех, кто откликнулся помочь в поисках.

Причина гибели не называется.