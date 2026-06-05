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НовостиОбщество5 июня 2026 12:00

С 7 по 11 июня кировчане увидят редкое соединение Венеры и Юпитера

Лучше всего планеты будет видно 9 июня
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В следующий раз они сблизятся только в ноябре 2028 года.

В следующий раз они сблизятся только в ноябре 2028 года.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В паблике «Любительская астрономия в Кирове» сообщили о редком явлении. С 7 по 11 июня жители Кировской области и других регионов смогут наблюдать соединение Венеры и Юпитера. Планеты расположатся очень близко друг к другу.

Наблюдать их можно с 21:30 до 23:00 над северо-западной частью горизонта,а лучший день - 9 июня. Тогда расстояние между Венерой и Юпитером составит всего полтора градуса. Это примерно как три диска полной луны. В следующий раз планеты сблизятся только в ноябре 2028 года.