С 7 по 11 июня кировчане увидят редкое соединение Венеры и Юпитера

В следующий раз они сблизятся только в ноябре 2028 года. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В паблике «Любительская астрономия в Кирове» сообщили о редком явлении. С 7 по 11 июня жители Кировской области и других регионов смогут наблюдать соединение Венеры и Юпитера. Планеты расположатся очень близко друг к другу.

Наблюдать их можно с 21:30 до 23:00 над северо-западной частью горизонта,а лучший день - 9 июня. Тогда расстояние между Венерой и Юпитером составит всего полтора градуса. Это примерно как три диска полной луны. В следующий раз планеты сблизятся только в ноябре 2028 года.