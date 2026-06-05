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НовостиОбщество5 июня 2026 10:58

В реке Чумовица в Нововятске вода резко позеленела

Специалисты минэкологии отобрали пробы для лаборатории
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В реке замечали нефтяную пленку, результаты анализов пока неизвестны.

В реке замечали нефтяную пленку, результаты анализов пока неизвестны.

Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники министерства охраны окружающей среды снова выезжали в Нововятский район Кирова. Поводом стали жалобы жителей. Они сообщили, что вода в реке Чумовица резко позеленела.

Специалисты выяснили, что в реку попал специальный органический краситель уранин. Его используют для проверки герметичности труб. Сотрудники взяли пробы воды и отправили их в лабораторию.

Ранее минэкологии уже выезжало в Нововятск из-за жалоб на нефтяную пленку на поверхности реки. Тогда специалисты тоже взяли пробы. О результатах тех анализов пока ничего не известно.