В реке Чумовица в Нововятске вода резко позеленела

В реке замечали нефтяную пленку, результаты анализов пока неизвестны. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники министерства охраны окружающей среды снова выезжали в Нововятский район Кирова. Поводом стали жалобы жителей. Они сообщили, что вода в реке Чумовица резко позеленела.

Специалисты выяснили, что в реку попал специальный органический краситель уранин. Его используют для проверки герметичности труб. Сотрудники взяли пробы воды и отправили их в лабораторию.

Ранее минэкологии уже выезжало в Нововятск из-за жалоб на нефтяную пленку на поверхности реки. Тогда специалисты тоже взяли пробы. О результатах тех анализов пока ничего не известно.