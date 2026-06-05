Соколов: в Кировской области создают биотехнологический кластер

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В настоящее время в Кировской области создают биотехнологический кластер. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На площадках Петербургского международного экономического форума губернатор Кировской области Александр Соколов дал интервью федеральному телеканалу «Россия 24». В частности, он рассказал о создании научно-производственных кластеров.

«Сейчас в Кировской области создается биотехнологический кластер, что позволит усилить кооперацию между предприятиями отрасли, повысить уровень локализации производства и обеспечить устойчивое развитие ключевых отраслей экономики региона», – отметил Соколов.

Губернатор добавил, что в регионе работают сильные предприятия фармацевтической и химической промышленности. Так, Кирово-Чепецк — город химиков. Там находится одно из крупнейших в стране предприятий химической промышленности — «Кирово-Чепецкий химический комбинат».

«И мы уже создали химический кластер», – сказал Соколов.

Губернатор добавил, что кадровый потенциал для предприятий отраслей промышленности обеспечивает Вятский государственный университет.

«В борьбе за квалифицированные инженерные кадры мы планируем построить кампус мирового уровня. Соответствующая заявка уже подана в Минобрнауки России», – заключил Соколов.