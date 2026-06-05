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НовостиОбщество5 июня 2026 10:50

В Кировской области дети участников СВО бесплатно отдохнут в лагерях

Для детей участников СВО продлен прием заявлений на путевки в лагеря
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Губернатор Соколов поручил реализовать комплекс мер поддержки семей военнослужащих.

Губернатор Соколов поручил реализовать комплекс мер поддержки семей военнослужащих.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области по поручению губернатора Александра Соколова для детей участников специальной военной операции реализуют комплекс мер социальной поддержки. Одна из них - бесплатный отдых в детских оздоровительных лагерях региона.

Прием заявлений на получение бесплатных путевок продолжится с 8 июня по 31 июля. Заявление нужно подать за 14 дней до начала лагерной смены. Получить подробную консультацию можно в отделе отдыха и оздоровления детей министерства образования Кировской области. Телефоны: (8332) 27-27-34 (добавочный 3496) и (8332) 27-27-34 (добавочный 3499).