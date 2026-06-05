Фото: пресс-служба правительства Кировской области

На комиссии Госсовета России губернатор Кировской области Александр Соколов рассказал о путях противодействия теневой занятости. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На полях Петербургского международного экономического форума состоялось выездное заседание комиссии Госсовета по направлению «Кадры». Соколов представил инициативы рабочей группы «Управление рынком труда» — по противодействию нелегальной занятости, из-за которой регионы теряют сотни миллиардов рублей. А это приводит к недофинансированию социальной сферы — зарплаты бюджетников, ремонты школ, больниц, льготы семьям, поддержка детского спорта. При этом — на фоне дефицита рабочих рук на предприятиях — оценочно около 5 млн человек в стране продолжает работать в «серой» зоне.

Губернатор пояснил, что сейчас у комиссий по противодействию нелегальной занятости в регионах нет рычагов влияния на таких работодателей.

«Нами предлагается введение обязанности работодателей являться по вызову межведомственных комиссий по противодействию нелегальной занятости в регионах и административной ответственности за неоднократную неявку. Надо наделить комиссии правом направлять в Роструд сведения о таких работодателях», – сказал Соколов.

По мнению кировского губернатора, необходимо и представление ФНС комиссиям сведений об основном и дополнительном местах работы граждан, у которых заработная плата ниже МРОТ, об уровне доходов конкретного физического лица, включая индивидуального предпринимателя, применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», с учетом всех организаций, с которыми он взаимодействует.

Соколов подчеркнул, что эти меры — в интересах всего общества. Они могут создать условия, когда легальность будет выгодна всем. Для работников — социальные гарантии, пенсия, кредиты, для бизнеса — отсутствие рисков штрафов, проверок и потери репутации.