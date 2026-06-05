В Кирове водитель Chery сбил электросамокат: пострадал 14-летний подросток

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В четверг, 4 июня, в Кирове водитель Chery Tiggo сбил электросамокат, в результате чего пострадал 14-летний подросток. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 20.55. 53-летний мужчина ехал за рулем Chery по улице Воровского. Неподалеку от дома №113Б иномарка сбила электросамокат, которым управлял 15-летний подросток.

В результате ДТП пострадал один человек. Травмы получил 14-летний пассажир электросамоката.

«По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины и условия происшествия», – говорится в сообщении.

Всего за сутки в Кировской области произошло два ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности два человека.