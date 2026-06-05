В Кировской области уличное освещение провели в 62 поселения

На данный момент работы проводят в 8 районах. Фото: правительство Кировской области.

По данным правительства Кировской области, в регионе продолжают реализовывать двухлетнюю программу по созданию уличного освещения в поселениях вдоль трасс.

На днях специалисты установили и подключили фонари в селах Дерюшево, Новая Смаиль и Талица, деревнях Малахи и Нослы, починке Кулапинский и поселке Октябрьский.

В общей сложности сотрудники провели освещение в 62 населенных пункта. На данный момент работы продолжаются в Афанасьевском, Белохолуницком, Котельничском, Кильмезском, Лузском, Немском, Опаринском и Омутнинском районах.