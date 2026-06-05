Раскольников: кировчанин с топором разбил видеокамеры и угрожал прохожим

Ущерб составил 140 тысяч рублей Фото: УМВД России по Кировской области.

Как сообщает УМВД России по Кировской области, к специалистам обратились сотрудники обслуживающей компании и жильцы дома на улице Потребкооперации.

В ночь на 1 июня 31-летний мужчина с топором сломал камеры видеонаблюдения в подъезде и повредил один из припаркованных рядом с домом автомобилей. Ущерб составил 140 тысяч рублей. Кроме того, гражданин угрожал прохожим.

В результате специалисты задержали подозреваемого и возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). На данный момент сотрудники проводят расследование.