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НовостиПроисшествия5 июня 2026 9:40

Раскольников: кировчанин с топором разбил видеокамеры и угрожал прохожим

В Кирове мужчина с топором разбил камеры наблюдения и повредил машину
Мария КУЗНЕЦОВА
Ущерб составил 140 тысяч рублей Фото: УМВД России по Кировской области.

Ущерб составил 140 тысяч рублей Фото: УМВД России по Кировской области.

Как сообщает УМВД России по Кировской области, к специалистам обратились сотрудники обслуживающей компании и жильцы дома на улице Потребкооперации.

В ночь на 1 июня 31-летний мужчина с топором сломал камеры видеонаблюдения в подъезде и повредил один из припаркованных рядом с домом автомобилей. Ущерб составил 140 тысяч рублей. Кроме того, гражданин угрожал прохожим.

В результате специалисты задержали подозреваемого и возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). На данный момент сотрудники проводят расследование.