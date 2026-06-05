Мошенники украли у двух кировчан более 9 млн рублей: посыльного задержали

Подозреваемый полностью признал свою вину. Фото: УМВД России по Кировской области.

По данным УМВД России по Кировской области, первой жертвой мошенников стал 75-летний житель Кирова. Якобы для спасения своих денег от переводов в пользу Украины пенсионер последовал инструкциям неизвестных и отдал приехавшему курьеру более 4,3 млн рублей.

Второй жертвой стала жительница Верхнекамского района. Ее напугали попыткой взлома банковского счета. Женщина обналичила 5 млн рублей и передала их посыльному, который притворился инкассатором.

Курьером мошенников оказался 18-летний житель Татарстана. Ранее он откликнулся на объявление о работе, которое нашел в интернете, и по указаниям куратора приехал в Кировскую область. За свою работу гражданин получил вознаграждение в размере 150 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали по месту жительства в Зеленодольске и доставили в Киров для расследования. На данный момент специалисты возбудили дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).