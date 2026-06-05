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НовостиПроисшествия5 июня 2026 9:00

В Кировской области виновник ДТП возместил более 500 тысяч рублей за санавиацию

Водитель и пострадавший достигли примирения
Мария КУЗНЕЦОВА
Специалисты прекратили уголовное преследование.

Специалисты прекратили уголовное преследование.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным прокуратуры Кировской области, авария произошла 30 мая 2024 года на дороге Киров - Рудничный - Лойно в Верхнекамском районе.

42-летний водитель «Лады Весты» нарушил правила дорожного движения, в результате чего возникло ДТП с автомобилем «Renault Logan». Потерпевший получил ушиб затылка, перелом ребер и оскольчатый перелом ноги.

Чтобы доставить гражданина в больницу, специалисты задействовали срочную санитарно-авиационную эвакуацию.

Сотрудники возбудили дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), однако стороны достигли примирения. Уголовное преследование прекратили.

Прокурор через суд взыскал с нарушителя расходы за вызов санавиации. Водитель полностью возместил 545 тысяч рублей.