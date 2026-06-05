Пообещали снегоход: мошенники украли у жителя Кировской области 245 тысяч рублей

Житель Кировской области хотел купить вездеход и лишился 245 тысяч рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники украли у жителя поселка Нема 1963 года рождения 245 тысяч рублей под предлогом покупки вездехода. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Кировской области.

В майские праздники мужчина решил купить вездеход типа «Каракат». Житель Кировской области нашел объявление о продаже снегоболотоходов. Он выбрал понравившийся вариант и связался с продавцом. Затем мужчине прислали договор купли-продажи и номер счета для оплаты.

«Далее покупателю предложили принять участие в акции. Если он оплатит всю стоимость вездехода сразу, то доставка будет за счет компании. Мужчина согласился и произвел оплату в размере 245 тысяч рублей», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что мужчине обещали доставить вездеход за две недели, однако это не произошло. Связаться с продавцами жителю Кировской области не удалось. Возбуждено уголовное дело.

«Ведется расследование», – говорится в сообщении.