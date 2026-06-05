В Слободском мужчина случайно устроил пожар в многоквартирном доме

Дом признали непригодным для жилья и подлежащим сносу, ущерб составил около миллиона рублей.

В Слободском перед судом предстанет мужчина, по вине которого загорелся многоквартирный дом. Пожар случился 19 декабря прошлого года на улице Мира. Тогда пострадали два человека, повреждения получили три квартиры и часть кровли.

Здание после пожара признали непригодным для проживания и решили снести. Ущерб составил около миллиона рублей. Дознаватель МЧС возбудил уголовное дело по статье «уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». К расследованию подключились эксперты испытательной пожарной лаборатории. Они установили причину и виновника.

Им оказался 55-летний мужчина. Он незаконно использовал на кухне 50-литровый газовый баллон. В день пожара он решил самостоятельно отсоединить его от плиты. Произошла утечка пропана. В помещении в это время топилась печь. Вероятнее всего, она и стала источником зажигания. Вскоре последовала вспышка газовоздушной смеси, и пламя перекинулось на конструкции дома.