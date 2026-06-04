Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Кировская область входит в пятерку рейтинга российских регионов по догазификации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Кировской области Александр Соколов и генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов обсудили продолжение газификации Кировской области.

По словам руководителя региона, за последние четыре года темпы газификации выросли. С 2022 года к сетям газораспределения подключилось более 30 тысяч домовладений и квартир. По новой программе на 2026–2030 годы планируется, что газ придет в районные центры юго-запада региона.

«Много обращений от жителей Лебяжья. Голубое топливо ждут более 5 тысяч человек, он необходим 20 котельным, промышленным и сельхозпредприятиям. Рассмотрели возможность газификации поселка уже в этом году. Спасибо «Газпрому» за надежное партнерство», — сказал Соколов.

Густов сообщил, что программа газификации области на период до 2030 года предусматривает прокладку межпоселковых газопроводов к 55 населенным пунктам, создание возможности для газификации 19,4 тысячи домовладений, около 230 источников энерго- и теплоснабжения. К настоящему времени проложили межпоселковые сети для газификации ряда населенных пунктов в Оричевском, Нолинском и Зуевском районах.

На сегодняшний день от жителей Кировской области в рамках догазификации приняли около 28,5 тысячи заявок. Почти все они переведены в договоры. Около 26 тысячи заявок уже исполнены. Сети построены до границ земельных участков заявителей, почти 21,7 тысячи домовладений подключены к газу.

В настоящее время Кировская область входит в топ-5 рейтинга регионов РФ по догазификации.