Массовая зарядка на Театральной площади в Кирове пройдет 12 июня

В Кирове открыта регистрация на массовую зарядку в День России. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство спорта Кировской области объявило о регистрации на массовую зарядку. Мероприятие состоится 12 июня на Театральной площади. Оно приурочено ко Дню России и призвано объединить жителей города в формате спортивного праздника.

Старт зарядки запланирован на 9 утра. Регистрация участников и выдача отметок о посещении начнутся с 7:30. Организаторы рекомендуют приходить заранее, чтобы комфортно пройти регистрацию.

В программе значатся энергичная разминка и комплекс упражнений. Проведут их профессиональные фитнес-тренеры. Каждый зарегистрированный участник получит памятный подарок.

Массовая зарядка проходит в рамках регионального проекта «Спорт для всех. Кировская область». Цель проекта - вовлечь граждан в регулярные занятия физкультурой и спортом. Такие инициативы помогают выполнять показатели государственной программы «Спорт России» и укрепляют традиции массового спорта в регионе. Подать заявку можно на официальном портале zaryadka-kirov.ru.