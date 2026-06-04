В Кировской области запустили портал для бесплатных юридических консультаций

На сайте есть пошаговые инструкции по защите прав потребителей и оформлению пенсий. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В министерстве юстиции Кировской области рассказали о новом онлайн-ресурсе. Минюст России разработал и запустил Единый государственный портал правового просвещения и бесплатной юридической помощи. Он называется «ВПРАВЕ.РФ».

Основная цель портала - сделать бесплатную юридическую помощь более доступной. Граждане смогут лучше узнавать свои права. На сайте можно найти актуальную правовую информацию. Например, там есть пошаговые инструкции на разные случаи: защита прав потребителей, получение пособий, оформление пенсии, приватизация жилья, банкротство и другое.

Чтобы получить бесплатную юридическую помощь, нужно зайти в личный кабинет на сайте вправе.рф и подать обращение. Особенность портала в том, что он интегрирован с «Госуслугами». Благодаря этому граждане могут удаленно подать заявление и записаться на прием к специалисту государственного юридического бюро или адвокату. Эти специалисты участвуют в государственной системе бесплатной юридической помощи.