Годовая инфляция в Кировской области достигла 6,4 процента

В апреле подешевели овощи. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Банк России опубликовал данные об инфляции в Кировской области за апрель 2026 года. Цены выросли на 0,1 процента за месяц, а годовая инфляция составила 6,4 процента.

Среди продуктов в апреле подешевели овощи из-за потепления, так как производители стали меньше тратить на обогрев теплиц. Также снизилась цена на сливочное масло из-за роста надоев молока.

Из непродовольственных товаров подорожали компьютеры и флеш-накопители. Это произошло из-за роста стоимости чипов памяти на мировом рынке, а вот электроинструменты и большая часть бытовой техники стали дешевле. Укрепление рубля сыграло здесь свою роль.

Среди услуг выросла стоимость проезда в междугородних автобусах из-за увеличения расходов на топливо, обслуживание и ремонт транспорта. В то же время из-за сезонного снижения спроса подешевели поездки в некоторые страны Азии.