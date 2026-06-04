В Советском районе мужчина зарезал своего знакомого: его будут судить

Зарезавший своего знакомого житель Кировской области пойдет под суд Фото: Алексей ФОКИН.

В Советском районе 34-летнего местного жителя обвиняют в убийстве своего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Трагедия произошла вечером 27 марта в деревне Родыгино. У пьяного жителя Кировской области возник конфликт со знакомым. Фигурант схватил нож и ударил оппонента в грудь. Пострадавшего увезли в больницу. Через некоторое время пациент скончался. Обвиняемого заключили под стражу.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении.