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НовостиПроисшествия4 июня 2026 13:02

В Советском районе мужчина зарезал своего знакомого: его будут судить

Зарезавший своего знакомого житель Кировской области пойдет под суд
Алексей ЕЛАГИН
Зарезавший своего знакомого житель Кировской области пойдет под суд

Зарезавший своего знакомого житель Кировской области пойдет под суд

Фото: Алексей ФОКИН.

В Советском районе 34-летнего местного жителя обвиняют в убийстве своего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Трагедия произошла вечером 27 марта в деревне Родыгино. У пьяного жителя Кировской области возник конфликт со знакомым. Фигурант схватил нож и ударил оппонента в грудь. Пострадавшего увезли в больницу. Через некоторое время пациент скончался. Обвиняемого заключили под стражу.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении.