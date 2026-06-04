Жителя Кирова обвиняют в донатах запрещенной организации

Противоправные действия фигуранта выявили сотрудники полиции. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Первое следственное управление по расследованию особо важных дел СК России по Кировской области завершило расследование уголовного дела, фигурантом которого оказался 57-летний местный житель. Его обвиняют в предоставлении средств, которые заведомо предназначались для обеспечения экстремистской организации.

Следствие установило, что в ноябре 2021 года мужчина перевел деньги на счет организации, запрещенной в России и признанной экстремистской. Он сделал это якобы в виде пожертвования. Деньги предназначались для финансирования деятельности этой организации. Противоправные действия фигуранта обнаружили полицейские.

Следователи СК собрали достаточно доказательств. Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Там его рассмотрят по существу.