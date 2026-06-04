В ночь на 5 июня над Кировской областью возможно полярное сияние

Лучше всего явление увидят жители южной половины региона из-за белых ночей. Фото: Виктория МИНАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В телеграм-канале «Любительская метеорология в Кирове» сообщили о возможном полярном сиянии. Оно может возникнуть в ночь на 5 июня на большей части территории России.

Причиной оказались три мощные вспышки на Солнце, которые произошли днем 3 июня. Они вызвали выброс облаков плазмы в сторону Земли. Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук оценивают вероятность магнитных бурь уровня G3-G4.

В Кировской области из-за белых ночей больше шансов увидеть явление у жителей южной половины региона, особенно на самом юге. Ранее сообщалось, что в ночь с четверга на пятницу ожидается двойной удар геомагнитного возмущения. Первое плотное ядро должно подойти к Земле около 22 часов 4 июня, второе - около 2 часов ночи 5 июня. Ученые тогда не исключали появления полярных сияний, но указывали, что из-за коротких ночей и светлого неба шансы на наблюдение невысоки.