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НовостиОбщество4 июня 2026 12:24

Кировчанам простят долги за электричество и отопление

«Т Плюс» списывает пени при оплате долга до 30 июня
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Своевременная оплата нужна для надежной работы энергосистемы и подготовки к зиме.

Своевременная оплата нужна для надежной работы энергосистемы и подготовки к зиме.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Компания «Т Плюс» объявила акцию «Идем с теплом» для жителей Кировской области. Должникам за электроэнергию, горячую воду и отопление предлагают списать пени. Для этого нужно до 30 июня оплатить текущие начисления и полностью погасить имеющуюся задолженность. Тогда энергетики простят накопленные пени. Исключение составляют те пени, которые уже взысканы по решению суда.

В компании напомнили, что долги за коммунальные услуги могут взыскивать принудительно через судебных приставов. За первые три месяца этого года сотрудники УФССП по Кировской области и Кировского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» провели больше 80 совместных рейдов по адресам должников. Приставы арестовывали имущество неплательщиков: доли в квартирах, бытовую технику, гаражи и автомобили. Кроме основного долга таким гражданам приходится платить пени, судебные пошлины и исполнительский сбор.

Энергетики призвали жителей региона не копить долги. Своевременная оплата коммунальных услуг необходима для надежной работы энергосистемы и подготовки к следующему отопительному сезону.