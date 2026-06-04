В Кировской области ожидаются грозы

Фронт будет двигаться медленно, поэтому разрушительных шквалов не ждут. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 4 июня, в четверг, паблик «Любительская метеорология в Кирове» предупредил жителей об ухудшении погоды. Авторы сообщили о процессе формирования гроз. На изображении видны белые пятна – это кучево-дождевые облака. Некоторые из них уже выдают отдельные молниевые разряды. Особенно активно процесс пошел в Нижегородской области. По словам метеорологов-любителей, грозы, которые сформировались в соседнем регионе, могут выйти на юго-запад Кировской области.

Ранее они сообщали, что индекс вероятности развития шквалов при грозах показывает слабую вероятность. Так что ничего сильно разрушительного не ожидается. К тому же сам фронт будет двигаться очень медленно, что тоже снижает риск сильных шквалов.