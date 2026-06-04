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НовостиОбщество4 июня 2026 12:10

С начала года в Кировскую область привезли 44 тонны клубники из Киргизии

В Кировскую область ввезли 44 тонны свежей клубники из Киргизии в 2026 году
Алексей ЕЛАГИН
В Кировскую область ввезли 44 тонны свежей клубники из Киргизии в 2026 году

В Кировскую область ввезли 44 тонны свежей клубники из Киргизии в 2026 году

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года в Кировскую область ввезли в общей сложности 44 тонны свежей клубники из Киргизии. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Россельхознадзора.

Сотрудники ведомства досмотрели партию свежей клубники. 6200 килограмма ягоды поступило из Киргизии. Образцы направили на экспертизу. Исследование показало, что карантинных объектов в клубнике нет.

«На продукцию был выдан Акт государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора), дающий право на ее использование по назначению», – говорится в сообщении.

Всего с начала 2026 года в Кировскую область ввезли 44,4 тонны клубники из Киргизии. Годом ранее в регион поступило 19,4 тонны ягоды.