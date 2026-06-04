В Котельничском районе мать убила своего двухмесячного сына: ее арестовали

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Котельничском районе 20-летнюю местную жительницу подозревают в убийстве двухмесячного сына. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Трагедия произошла в ночь на понедельник, 1 июня в поселке Ленинская Искра. Из-за личной неприязни жительница Кировской области несколько раз ударила сына по голове. В результате младенец скончался.

«После совершенного преступления женщина вместе с сожителем скрылась с места происшествия, однако вскоре была задержана сотрудниками территориального отдела полиции», – рассказали в СК.

В ведомстве добавили, что возбуждено уголовное дело. Фигурантку собираются заключить под стражу.