В Даровском водитель сбил двух человек на электровелосипеде: его разыскивают

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В среду, 3 июня, в Даровском столкнулись неизвестный автомобиль и электровелосипед, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Авария произошла в 23.45 на улице Советской. Неподалеку от дома №34 неизвестный водитель сбил электровелосипед, которым управляла 18-летняя девушка.

В результате ДТП пострадали два человека. Травмы получили водитель электровелосипеда и ее 20-летний пассажир. Неизвестный автомобиль уехал.

«Проводятся разыскные мероприятия», – говорится в сообщении.

Всего за сутки в Кировской области произошло 13 ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности 17 человек.