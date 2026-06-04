В Даровском водитель сбил двух человек на электровелосипеде: его разыскивают

В среду, 3 июня, в Даровском столкнулись неизвестный автомобиль и электровелосипед, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.
Авария произошла в 23.45 на улице Советской. Неподалеку от дома №34 неизвестный водитель сбил электровелосипед, которым управляла 18-летняя девушка.
В результате ДТП пострадали два человека. Травмы получили водитель электровелосипеда и ее 20-летний пассажир. Неизвестный автомобиль уехал.
«Проводятся разыскные мероприятия», – говорится в сообщении.
Всего за сутки в Кировской области произошло 13 ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности 17 человек.