В гостях хорошо: в Кирове мужчина украл у своей знакомой ноутбук

Специалисты возбудили уголовное дело. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает УМВД России по Кировской области, к сотрудникам с заявлением о краже обратилась женщина 1978 года рождения.

Накануне в гости к потерпевшей приходил ее 25-летний знакомый. Гражданка выпила алкоголь и уснула. Мужчина в это время забрал ее ноутбук и покинул квартиру. Кировчанка оценила стоимость похищенного имущества в 13 тысяч рублей.

В результате специалисты возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).