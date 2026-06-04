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НовостиОбщество4 июня 2026 9:30

Пьяный кировчанин разъезжал на автомобиле по улице Ленина

Мужчину задержали
Мария КУЗНЕЦОВА
Машина виляла и не включала поворотники.

Машина виляла и не включала поворотники.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает управление Росгвардии по Кировской области, в 9 часов вечера патрульные заметили странный автомобиль на улице Ленина

«Лада Гранта» нарушала правила дорожного движения. Машина виляла из стороны в сторону и не включала поворотники, когда это было необходимо.

Водитель увидел росгвардейцев и остановился. Во время проверки документов сотрудники обнаружили, что мужчина был пьян.

В результате для дальнейшего разбирательства гражданина 1980 года рождения передали прибывшим сотрудникам ДПС.