Пьяный кировчанин разъезжал на автомобиле по улице Ленина

Машина виляла и не включала поворотники. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает управление Росгвардии по Кировской области, в 9 часов вечера патрульные заметили странный автомобиль на улице Ленина

«Лада Гранта» нарушала правила дорожного движения. Машина виляла из стороны в сторону и не включала поворотники, когда это было необходимо.

Водитель увидел росгвардейцев и остановился. Во время проверки документов сотрудники обнаружили, что мужчина был пьян.

В результате для дальнейшего разбирательства гражданина 1980 года рождения передали прибывшим сотрудникам ДПС.