В Кирове столкнулись Hyundai и мотоцикл: пострадали двое подростков

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В среду, 3 июня, в Кирове столкнулись Hyundai Solaris и мотоцикл Hammer, в результате чего пострадали двое подростков. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в пять вечера на улице Павла Корчагина. Неподалеку от дома №213 столкнулись Hyundai и мотоцикл. За рулем легковушки находилась 30-летняя женщина. Мотоциклом управлял 16-летний подросток.

В результате ДТП пострадали два человека. Травмы получили мотоциклист и его 15-летняя пассажирка. По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Всего за сутки в Кировской области произошло 13 ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности 17 человек.