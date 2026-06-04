Помешали сотрудники банка: мошенники чуть не украли у кировчанки 1,5 млн рублей

В Кирове женщина чуть не перевела мошенникам 1,5 млн рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники пытались украсть у жительницы Кирова 1958 года рождения 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

В мессенджере с кировчанкой связались неизвестные. Они представились сотрудниками Центробанка, Следственного комитета и ФСБ. Собеседники убедили женщину, что ее деньгам на счете угрожает опасность. Поддавшись уговорам, кировчанка установила на телефон приложение, через которое мошенники продолжили свои манипуляции.

«Потерпевшая согласилась перевести деньги на так называемый «безопасный счет» и пришла в филиал одного из кировских банков за своими сбережениями», – говорится в сообщении.

Сотрудники поняли, что кировчанка находится под психологическим воздействием преступников. Банковские работники убедили горожанку в том, что та общалась с мошенниками. В итоге деньги женщины остались в сохранности. Возбуждено уголовное дело.