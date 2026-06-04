В Кирове директор УК заплатит 11-летней девочке миллион рублей за травму головы

Прокуратура взыскала компенсацию морального вреда через суд, так как вопрос не решили в ходе следствия. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Ленинского района Кирова сообщила о взыскании компенсации в пользу 11-летней девочки. Ребенок пострадал из-за того, что с балкона многоквартирного дома на нее упали снег и лед. Сумма компенсации составила 1 миллион рублей.

Против 66-летней директора управляющей компании возбудили уголовное дело. Ее обвиняют по пункту «в» части 2 статьи 238 Уголовного кодекса. Речь идет об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

Следствие установило, что руководитель организации не позаботилась о своевременной уборке снега и наледи с балконов дома №45 по улице Милицейской. Масса снега и льда 5 февраля обрушилась на проходившую мимо девочку, которая получила травму головы, повлекшую тяжкий вред здоровью.

Во время предварительного расследования вопрос о компенсации морального вреда так и не решили. Ответчик не сделал этого добровольно, а в рамках следственных действий вопрос тоже не урегулировали. Поэтому прокуратура выступила в интересах пострадавшего ребенка и потребовала через суд выплатить 1 миллион рублей. Суд иск удовлетворил.

Прокуратура Кировской области взяла на контроль рассмотрение уголовного дела и гражданского иска о компенсации.