В Кирово-Чепецком районе столкнулись Skoda и грузовик: пострадала женщина

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

Во вторник, 2 июня, в Кирово-Чепецком районе столкнулись Skoda Octavia и грузовик Volvo, в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Авария произошла в 16.35 на автодороге Киров – Советск – Яранск. На 28-м километре автодороги столкнулись Skoda и Volvo. За рулем легковушки находилась 65-летняя женщина. Грузовиком управлял 39-летний мужчина. От удара Skoda съехала с дороги и опрокинулась.

В результате ДТП пострадала водитель легковушки. По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.