В Кирове с 4 июня по 3 июля перекроют участок улицы Казанской

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
В Кирове ввели временное ограничение на улице Казанской. Там будут реконструировать тепловые сети.
Движение транспорта прекратят с 4 июня по 3 июля. Перекроют участок от улицы Советской до улицы Морозовской.
Работы проводит индивидуальный предприниматель. По условиям постановления подрядчик должен установить ограждение по периметру места раскопок. Оно должно быть с подсветкой в темное время суток. Также необходимо разместить дорожные знаки, которые предупредят водителей о закрытии движения.
Автомобилистов попросили заранее продумывать свои маршруты и учитывать временные неудобства.