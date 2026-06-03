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НовостиОбщество3 июня 2026 14:00

В Кирове с 4 июня по 3 июля перекроют участок улицы Казанской

Движение транспорта прекратят от Советской до Морозовской
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Водителей просят заранее планировать маршруты с учетом ограничений.

Водителей просят заранее планировать маршруты с учетом ограничений.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове ввели временное ограничение на улице Казанской. Там будут реконструировать тепловые сети.

Движение транспорта прекратят с 4 июня по 3 июля. Перекроют участок от улицы Советской до улицы Морозовской.

Работы проводит индивидуальный предприниматель. По условиям постановления подрядчик должен установить ограждение по периметру места раскопок. Оно должно быть с подсветкой в темное время суток. Также необходимо разместить дорожные знаки, которые предупредят водителей о закрытии движения.

Автомобилистов попросили заранее продумывать свои маршруты и учитывать временные неудобства.