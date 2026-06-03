Киров занял 45 место в рейтинге городов по изменению цен на новостройки за май

Квадратный метр подорожал на 1,2 процента и достиг 137 тысяч рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Портал «Мир квартир» опубликовал исследование о том, как менялись цены на новостройки в российских городах в мае 2026 года. Киров оказался на 45 месте в этом рейтинге.

За прошлый месяц средняя цена одного квадратного метра в новостройках города достигла 137 тысяч рублей. Это на 1,2 процента выше, чем месяцем ранее. А вот средняя стоимость всей квартиры составила 7,3 миллиона рублей. Она снизилась на 1,3 процента.

Больше всего за май квадратный метр нового жилья подорожал в Белгороде – на 2,5 процента. На втором месте Московская область с ростом 2,1 процента, на третьем – Улан-Удэ с плюсом 2 процента. Стоимость целых квартир сильнее всего выросла в Грозном (плюс 2,9 процента), Белгороде (плюс 2,7 процента) и Самаре (плюс 2,1 процента).