Сомнительные котлеты и блинчики нашли в Кировской области

Вся опасная партия ушла в торговые павильоны «Север Торг» в Кирове. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю сообщило о наказании производителя полуфабрикатов. Речь идет об ООО ТД «Купец», которое работает в Слободском районе. Компанию привлекли к административной ответственности за нарушение ветеринарных правил.

В мае 2026 года специалисты провели документарную проверку. Они выявили нарушения при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов. Выяснилось, что в апреле предприятие выпустило партию полуфабрикатов из сырья, происхождение которого не установлено.

Вот что изготовила компания: 2,1 килограмма говяжьих котлет, 6,05 килограмма блинчиков с говядиной, свининой и луком, 1,92 килограмма бифштекса «Домашнего». В бифштекс положили мясо цыплят-бройлеров, свиное котлетное мясо и несоленый боковой шпик, но данные о происхождении говядины отсутствовали. Кроме того, предприятие выпустило 1,97 килограмма рыбных котлет «Треска», хотя их сделали из минтая.

Из-за отсутствия информации о происхождении сырья было невозможно отследить процесс производства и подтвердить безопасность продукции. Всю выявленную партию полуфабрикатов продали в торговые павильоны ООО «Север Торг» в Кирове.

2 июня 2026 года Управление Россельхознадзора привлекло к ответственности юридическое лицо по части 1 статьи 10.8 Кодекса об административных правонарушениях. Уполномоченному сотруднику компании выписали штраф по части 1 статьи 10.6. Обоим назначили административные наказания.