Жителей Кировской области приглашают выбрать редкие растения для защиты

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Жителей Кировской области пригласили принять участие во всероссийском голосовании. Оно пройдет 5 июня, в День эколога, на Петербургском международном экономическом форуме. Гражданам предстоит выбрать 100 самых уязвимых видов животных и растений, которые занесены в Красную книгу.
Голосование организовали в рамках проекта «Вместе для дикой природы». Его реализуют деловое издание «Ведомости» и Агентство трансформации и развития экономики. Проект поддерживает Фонд президентских грантов.