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НовостиОбщество3 июня 2026 11:33

Жителей Кировской области приглашают выбрать редкие растения для защиты

Жители Кировской области могут помочь сохранить редкие виды животных и растений
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Стартует всероссийское голосование за 100 самых уязвимых краснокнижных видов.

Стартует всероссийское голосование за 100 самых уязвимых краснокнижных видов.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Кировской области пригласили принять участие во всероссийском голосовании. Оно пройдет 5 июня, в День эколога, на Петербургском международном экономическом форуме. Гражданам предстоит выбрать 100 самых уязвимых видов животных и растений, которые занесены в Красную книгу.

Голосование организовали в рамках проекта «Вместе для дикой природы». Его реализуют деловое издание «Ведомости» и Агентство трансформации и развития экономики. Проект поддерживает Фонд президентских грантов.