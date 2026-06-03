Жителей Кировской области приглашают выбрать редкие растения для защиты

Стартует всероссийское голосование за 100 самых уязвимых краснокнижных видов. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Кировской области пригласили принять участие во всероссийском голосовании. Оно пройдет 5 июня, в День эколога, на Петербургском международном экономическом форуме. Гражданам предстоит выбрать 100 самых уязвимых видов животных и растений, которые занесены в Красную книгу.

Голосование организовали в рамках проекта «Вместе для дикой природы». Его реализуют деловое издание «Ведомости» и Агентство трансформации и развития экономики. Проект поддерживает Фонд президентских грантов.