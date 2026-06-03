В Кирове на Северной набережной неизвестные раскидали отравленные куски мяса

Хозяин пострадавшей собаки рассказал, что яд действует мгновенно на нервную систему. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В паблике «Филейка, дом родной, архив» появился пост от жителя Кирова. Мужчина сообщил, что в районе Северной набережной, возле профилактория, неизвестные якобы разбросали отравленные куски мяса. По словам автора, яд моментально поражает нервную систему собаки, и симптомы проявляются очень быстро.

Он поделился своей историей. Накануне его собака съела такую приманку, но хозяевам повезло: они успели вовремя обратиться в ветклинику. Животное уже чувствует себя лучше, но пережитое было очень страшным.

Жителей Кирова просят быть предельно внимательными во время прогулок. В этом районе рекомендуют не спускать собак с поводка и следить, чтобы питомцы ничего не подбирали с земли. Официальных сообщений об отраве для животных пока не поступало.