Стали известны подробности ДТП с тремя погибшими в Кильмезском районе

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

Появились подробности ДТП с тремя погибшими, которое произошло в Кильмезском районе во вторник, 2 июня. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла в 19.35 на трассе Казань – Пермь. На 215-м километре столкнулись «Лада» и Volvo. Сообщалось, что погибли трое пассажиров легковушки, а водитель этого авто получил травмы.

Позднее в дорожной полиции рассказали, что за рулем «Лады» находился 19-летний молодой человек. Грузовиком управлял 38-летний мужчина.

«В результате происшествия водитель и два пассажира автомобиля «Лада Калина», молодые люди 20 и 22 лет погибли, 24-летний молодой человек-пассажир этого же автомобиля получил травмы», – говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка. Правоохранители выясняют причины и условия происшествия.