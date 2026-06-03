Жители Кировской области с общедомовыми счетчиками получат в июне квитанции

В Кирове отопление отключили 6 мая, а в Кирово-Чепецке - 14 мая. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В компании «ЭнергосбыТ Плюс» пояснили, что это плата за последние дни отопительного сезона. Для расчета используют показания общедомовых счетчиков. В майских квитанциях, которые приходят клиентам в июне, отразят начисления за период с момента предыдущего снятия показаний - 24 апреля - до даты фактического отключения отопления.

В Слободском отопительный сезон завершился 5 мая, в Кирове - 6 мая, а в Кирово-Чепецке - 14 мая. Именно за эти дни жителям домов с общедомовыми приборами учета и начислят плату за тепло.

В компании напомнили, что для домов без счетчиков действует другой порядок. По федеральному закону жильцы оплачивают отопление по нормативу равными долями в течение восьми месяцев - с сентября по апрель. Поэтому с мая по август начислений за отопление в таких домах не производят. Это не зависит от даты окончания отопительного сезона.