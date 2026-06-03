Празднование Дня молодежи в Кирове пройдет 27 и 28 июня

Программа праздника объединит самые разные форматы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Кирова представили программу празднования Дня молодежи, который в этом году пройдет 27 и 28 июня. По всей стране мероприятия организуют в рамках единой концепции «Мечта. Гордость. Единство».

Главными площадками праздника в Кирове станут Театральная площадь, Спасская площадь, пешеходная часть улицы Спасской, набережная Грина, Александровский сад, Кочуровский парк и парк имени Кирова.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко напомнил, что июнь объединяет сразу два значимых праздника - День защиты детей и День молодежи. Он отметил, что поддержка подрастающего поколения остается одной из ключевых задач государства. По его словам, благодаря национальному проекту «Молодежь и дети», который был запущен по инициативе президента Владимира Путина, молодые люди получают дополнительные возможности для развития. Речь идет об образовательных программах, грантовых конкурсах, волонтерских проектах, студенческом туризме и других направлениях.

Организаторы подготовили для гостей насыщенную программу. Жителей и гостей города ждут большой концерт, спортивные мероприятия, встречи с экспертами и различные интерактивные площадки.

Отдельное внимание уделят тематическим зонам, посвященным патриотическим, добровольческим, семейным и предпринимательским инициативам. Кроме того, участники смогут познакомиться с достижениями в сфере образования, науки, технологий, спорта, творчества и бизнеса.

Площадки фестиваля станут не только местом для отдыха, но и пространством для новых идей, знакомств и самореализации. Завершится празднование традиционной встречей рассвета на набережной Грина.