39-летний кировчанин получил наказание за пьяное вождение

Мужчина совершил ДТП. Фото: прокуратура Кировской области.

По данным прокуратуры Кировской области, днем 5 января 39-летний подсудимый ехал на автомобиле «Volkswagen Tiguan» по улицам Кирова. При этом мужчина был пьян.

Рядом с домом № 217 на улице Московской он совершил ДТП с машиной «Лада Приора». Гражданина задержали сотрудники ГАИ.

При проверке они обнаружили, что ранее кировчанина уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение. Тогда его оштрафовали на 45 тысяч рублей, а также лишили водительских прав на полтора года.

Теперь мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

Суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ и лишил водительских прав на 2 года. Также специалисты конфисковали автомобиль нарушителя.