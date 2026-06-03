Ранее судимая жительница Оричей избила женщину на улице

Женщина признала вину и извинилась перед потерпевшей. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает прокуратура Кировской области, инцидент произошел днем 6 января рядом с магазином «Тюльпан» в пгт Оричи.

53-летняя подсудимая схватила свою оппонентку за волосы, повалила ее на землю и избила по лицу. Впоследствии гражданка признала свою вину и принесла извинения потерпевшей.

Ранее женщину уже судили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Теперь ее признали виновной по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ (побои).

Суд назначил гражданке наказание в виде 4 месяцев ограничения свободы.