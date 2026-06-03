Незваный гость: кировчанин проник в закрытое кафе и пил соки с энергетиками

Перед этим гражданин устроил скандал в киоске. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным управления Росгвардии по Кировской области, в пять утра сотрудникам поступил сигнал тревоги из торгового павильона на улице Чапаева.

На месте специалисты обнаружили продавщицу. Женщина объяснила, что к ней в киоск зашел гражданин, который стал хамить, громко кричать и мешать работать. После того, как продавщица нажала тревожную кнопку, мужчина ушел.

Росгвардейцы нашли предполагаемого хулигана в кафе по соседству, которое еще было закрыто. Кировчанин проник внутрь заведения и распивал там энергетики и соки.

В результате гражданина передали полиции для установления всех обстоятельств произошедшего.