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НовостиОбщество3 июня 2026 9:00

Незваный гость: кировчанин проник в закрытое кафе и пил соки с энергетиками

В Кирове мужчина незаконно проник в закрытое кафе и распивал там напитки
Мария КУЗНЕЦОВА
Перед этим гражданин устроил скандал в киоске.

Перед этим гражданин устроил скандал в киоске.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным управления Росгвардии по Кировской области, в пять утра сотрудникам поступил сигнал тревоги из торгового павильона на улице Чапаева.

На месте специалисты обнаружили продавщицу. Женщина объяснила, что к ней в киоск зашел гражданин, который стал хамить, громко кричать и мешать работать. После того, как продавщица нажала тревожную кнопку, мужчина ушел.

Росгвардейцы нашли предполагаемого хулигана в кафе по соседству, которое еще было закрыто. Кировчанин проник внутрь заведения и распивал там энергетики и соки.

В результате гражданина передали полиции для установления всех обстоятельств произошедшего.