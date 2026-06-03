Кировчане устроили драку в баре и разбили витрину холодильника

Ранее граждан уже судили. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает управление Росгвардии по Кировской области, в восемь вечера сотрудники получили вызов из бара на улице Московской.

На месте специалисты обнаружили двух посетителей 1971 и 1981 годов рождения. Сотрудники заведения объяснили, что между гражданами произошел конфликт, который впоследствии перерос в драку.

Пока дебоширы выясняли отношения, они повредили стеклянную витрину холодильника. Ущерб составил почти 40 тысяч рублей.

Кроме того, при проверке документов росгвардейцы обнаружили, что ранее обоих мужчин уже судили. В результате хулиганов передали полиции для дальнейшего разбирательства.