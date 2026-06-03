В Кирове женщина отдала мошенникам почти 4 млн рублей

Мошенники украли у жительницы Кирова 3,7 млн рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники украли у жительницы Кирова 1941 года рождения 3,7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

В мессенджере с кировчанкой связался неизвестный. Собеседник сообщил, что от имени горожанки зафиксировали переводы денег на Украину. Далее в разговор вступил якобы сотрудник Центробанка. Тот предложил обезопасить сбережения женщины. Собеседник потребовал снять деньги со счетов в банках и передать на проверку.

Жительница Кирова согласилась. Она сняла деньги в нескольких банках и передала курьерам. Далее женщину убедили снять со счета еще 1,2 млн рублей, приехать в Москву и передать их курьеру. Затем кировчанка поняла, что ее обманывают, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.