В Кильмезском районе столкнулись «Лада» и грузовик Volvo: погибли три человека

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

Во вторник, 2 июня, в Кильмезском районе столкнулись «Лада Калина» и грузовик Volvo с полуприцепом, в результате чего погибли три человека, еще один пострадал. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Трагедия произошла в 19.35 на трассе Казань – Пермь. На 215-м километре столкнулись «Лада» и Volvo.

В результате ДТП погибли три человека. Пассажиры «Лады» получили травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, в аварии пострадал водитель легковушки. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.