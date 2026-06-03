В Вятских Полянах 4-летний ребенок выпал из окна четвертого этажа

Мать находилась в другой комнате в момент происшествия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 3 июня, в среду, утром в межмуниципальный отдел МВД России «Вятскополянский» поступило сообщение о травмированном ребенке. Медицинская помощь потребовалась 4-летнему мальчику, который выпал из окна квартиры на четвертом этаже.

В ходе проверки полицейские выяснили, что в момент происшествия мать находилась в другой комнате, ребенка же ненадолго оставили без присмотра. Малыш забрался на подоконник, а окно было открыто. Когда мальчик навалился на москитную сетку, она порвалась. Ребенок остался жив, его госпитализировали в больницу.

Сейчас проводятся проверочные мероприятия, добавили в МВД.

Полиция напоминает родителям о правилах безопасности. Нельзя оставлять маленьких детей без присмотра в помещениях с незапертыми или легко открывающимися окнами. Не стоит показывать ребенку, как открываются окна. Нельзя ставить мебель и другие предметы возле окон, по которым малыш сможет забраться на подоконник. Детям нужно объяснять, что открытое окно опасно, а на москитную сетку опираться нельзя.