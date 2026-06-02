В Кировской области 1 июня выявили почти 30 фактов незаконной продажи алкоголя

В Международный день защиты детей, 1 июня, в Кировской области выявили 28 фактов незаконной продажи алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В День защиты детей розничная продажа алкоголя была запрещена.

«Полицейские в Кировской области выявили 28 правонарушений», – говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли 100 литров алкоголя. Большую часть нарушений выявили в круглосуточных мини-маркетах. Полицейские составили административные протоколы. Материалы передадут в суд. После этого виновных накажут.