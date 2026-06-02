Бензин в Кирове снова подорожал до 68 рублей

Автовладельцы в Кирове заметили очередное повышение цен на топливо. На заправках сети «Лукойл» литр бензина марки АИ-95 «евро» стал стоить 68 рублей 80 копеек. Прирост составил всего 4 копейки.

В первой половине дня на некоторых заправках этой сети возникли перебои, сообщает Newsler.ru. В мобильном приложении не было информации о наличии 95-го бензина на заправочной станции на пересечении Владимирской улицы и Октябрьского проспекта, а также на улице Потребкооперации. Позже выяснилось, что топливо туда еще просто не успели завезти.

Корреспонденты сами съездили на заправку на «стрелке». Там они увидели бензовоз, который как раз выгружал топливо. Сотрудники станции подтвердили, что бензин АИ-95 в наличии есть.

Предыдущее подорожание бензина в Кирове случилось 20 мая.