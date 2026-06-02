На контейнерных площадках Кировской области появятся QR-коды для жалоб

Новая система обратной связи заработает на базе национального мессенджера. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Кировской области Александр Соколов рассказал в «Максе» о нововведении. Власти планируют оснастить контейнерные площадки QR-кодами. Это позволит жителям напрямую сообщать о проблемах региональному оператору.

Губернатор поддержал предложение депутатов партии «Единая Россия». Куар-коды должны появиться после 12 июня. Схема работы простая: человек сканирует код, указывает адрес площадки, описывает проблему, и информация сразу уходит тому, кто отвечает за вывоз мусора. Систему обратной связи сделают на базе национального мессенджера «Макс».

Александр Соколов отметил, что нововведение ускорит рассмотрение жалоб на содержание контейнерных площадок и своевременный вывоз отходов. После запуска этого проекта власти подумают о внедрении такого же инструмента для объектов строительства и благоустройства.

В министерстве охраны окружающей среды региона пояснили, что с новой системой сообщить о переполненных контейнерах станет намного проще. Не придется искать контакты или проходить сложные процедуры.